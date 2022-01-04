СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в посёлке в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Подмосковье
  • РИА Новости

«Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трёх человек (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек — двоих мужчин и женщины. 

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, ещё двое — взрослый и ребёнок — пострадали.

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