СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в посёлке в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трёх человек (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек — двоих мужчин и женщины.

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, ещё двое — взрослый и ребёнок — пострадали.