СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Подмосковье
- РИА Новости
«Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трёх человек (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек — двоих мужчин и женщины.
Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, ещё двое — взрослый и ребёнок — пострадали.