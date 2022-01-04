По факту ДТП с детьми в Лужском районе Ленобласти проводится проверка

Лужская городская прокуратура организовала проверку после ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами на 110-м км дороги Санкт-Петербург — Псков.

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, соблюдению прав и законных интересов детей», — говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 3 января, в 16:15 в Лужском районе. Водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Mitsubishi Pajero Sport. Пассажиры отечественного авто — 11-летний мальчик и 49-летний мужчина, а также двухлетний пассажир Mitsubishi получили травмы.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус попал в смертельное ДТП на трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти во вторник, 4 января. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, передаёт ФАН.

В результате аварии один человек скончался, шестеро, трое из которых — дети, получили травмы. В настоящий момент все они находятся в лодейнопольской больнице.