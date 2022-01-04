Морпехи Каспийской флотилии в ходе учений опробовали модернизированные парашюты Д-10

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Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) в ходе выполнения программы воздушно-десантной подготовки за 2021 учебный год опробовали модернизированные парашюты Д-10.
Морпехи Каспийской флотилии в ходе учений опробовали модернизированные парашюты Д-10
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Воздушное десантирование бойцы выполняли в полном боевом снаряжении из вертолётов Ми-8 с высоты от 800 до 1500 м как в дневное, так и в ночное время. Сборы по ВДП проводились в соответствии с планом боевой подготовки как в зимнем, так и в летнем периоде обучения. Каждый морской пехотинец выполнил не менее 20 прыжков с парашютом.

Отмечается, что модернизированные парашюты Д-10 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии в 2021 году. Они весят на несколько килограммов меньше предыдущих образцов и способны выдерживать вес до 140 кг.

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