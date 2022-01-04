В Москве подвели итоги развития транспортной инфраструктуры

Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил главные транспортные объекты, строительство которых было завершено в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам Собянина, прошедший год стал одним из самым успешных в этой отрасли. В столице появилось 12 новых станций метро — БКЛ.

Также он выделил строительство восьми новых вокзалов МЦД, включая терминал для поездов дальнего следования Восточный.

Мэр отметил, что в 2021 году в Москве были построены порядка 90 км дорог, 34 моста, тоннеля и эстакады, 20 пешеходных переходов.

Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.