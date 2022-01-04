В России спрос на товары для зимнего спорта вырос на 30% в конце 2021 года

Короткая ссылка
Пресс-служба онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» сообщила, что в конце декабря 2021 года в России на 30% повысилась популярность товаров для зимнего спорта и активного отдыха.
В России спрос на товары для зимнего спорта вырос на 30% в конце 2021 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего жители России покупали сноуборды, ватрушки, санки, лыжные крепления, детские лыжи, снежные самокаты и ледянки.

В регионах спрос на спортивную зимнюю атрибутику и товары для активного отдыха в холодный сезон больше всего вырос в Санкт-Петербурге (+275%), Нижнем Новгороде (+100%) и Москве (+56%).

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить