В России спрос на товары для зимнего спорта вырос на 30% в конце 2021 года
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Чаще всего жители России покупали сноуборды, ватрушки, санки, лыжные крепления, детские лыжи, снежные самокаты и ледянки.
В регионах спрос на спортивную зимнюю атрибутику и товары для активного отдыха в холодный сезон больше всего вырос в Санкт-Петербурге (+275%), Нижнем Новгороде (+100%) и Москве (+56%).
По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.