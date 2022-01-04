В России спрос на товары для зимнего спорта вырос на 30% в конце 2021 года

Пресс-служба онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» сообщила, что в конце декабря 2021 года в России на 30% повысилась популярность товаров для зимнего спорта и активного отдыха.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего жители России покупали сноуборды, ватрушки, санки, лыжные крепления, детские лыжи, снежные самокаты и ледянки.

В регионах спрос на спортивную зимнюю атрибутику и товары для активного отдыха в холодный сезон больше всего вырос в Санкт-Петербурге (+275%), Нижнем Новгороде (+100%) и Москве (+56%).

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.