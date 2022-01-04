В Нижегородской области выявили штамм коронавируса «омикрон»
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«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон», — приводит ТАСС его заявление.
Мелик-Гусейнов пояснил, что 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм, не была вакцинирована. В настоящее время её самочувствие оценивается как средней степени тяжести.
«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких», — сообщил он, отметив, что инфицирование произошло, скорее всего, не на территории Нижегородской области.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.