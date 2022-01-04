Прокуратура начала проверку из-за возгорания на Антипинском НПЗ в Тюмени

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Прокуратура Томской области организовала проверку по факту пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Прокуратура начала проверку из-за возгорания на Антипинском НПЗ в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«По факту пожара проводится процессуальная проверка... Ход расследования причин происшествия, а также ход процессуальной проверки прокурором Тюменской области Владиславом Московских поставлены на контроль», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также для расследования причин аварии Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию.

Ранее сообщалось, что на Антипинском НПЗ в Тюменской области произошёл пожар. Позднее в МЧС заявили о ликвидации возгорания.

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