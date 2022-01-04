Прокуратура начала проверку из-за возгорания на Антипинском НПЗ в Тюмени

Прокуратура Томской области организовала проверку по факту пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«По факту пожара проводится процессуальная проверка... Ход расследования причин происшествия, а также ход процессуальной проверки прокурором Тюменской области Владиславом Московских поставлены на контроль», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также для расследования причин аварии Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию.

Ранее сообщалось, что на Антипинском НПЗ в Тюменской области произошёл пожар. Позднее в МЧС заявили о ликвидации возгорания.