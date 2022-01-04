В Москве подвели итоги работы акселерационной программы для стартапов в сфере туризма
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Бесплатное обучение включает занятия, посвящённые разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнёрами проекта — ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер», — рассказала Сергунина.
Программа нацелена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу, подчеркнула она.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал идею введения уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости.