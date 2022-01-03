Экипаж фрегата ЧФ отработал приём вертолёта на палубу

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.

«Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полёты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолётные площадки», — заявили в ведомстве.

Вертолётчики морской авиации ЧФ во время тренировок отработали более десяти взлётов и посадок на палубу фрегата при его стоянке на якоре, а также на ходу.

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