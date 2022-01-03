Экипаж фрегата ЧФ отработал приём вертолёта на палубу

Короткая ссылка
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.
Экипаж фрегата ЧФ отработал приём вертолёта на палубу
  • ©function.mil.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.

«Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полёты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолётные площадки», — заявили в ведомстве.

Вертолётчики морской авиации ЧФ во время тренировок отработали более десяти взлётов и посадок на палубу фрегата при его стоянке на якоре, а также на ходу.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ставропольском крае прошли учения Южного военного округа по отражению огневой атаки условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить