Экипаж фрегата ЧФ отработал приём вертолёта на палубу
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.
«Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полёты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолётные площадки», — заявили в ведомстве.
Вертолётчики морской авиации ЧФ во время тренировок отработали более десяти взлётов и посадок на палубу фрегата при его стоянке на якоре, а также на ходу.
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