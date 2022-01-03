В Москве подвели итоги акции «День без турникетов» за 2021 год

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В Москве в 2021 году состоялось четыре акции «День без турникетов».
В Москве подвели итоги акции «День без турникетов» за 2021 год
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Мероприятия были организованы в онлайн- и офлайн-форматах. Их участниками стали 91,6 тыс. человек, что стало рекордом.

«Популярность проекта продолжает расти. В прошлом году аудитория увеличилась с 60 тыс. до 91,6 тыс. человек. Больше участников удалось привлечь в том числе благодаря онлайн-формату», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, жители разных городов могли дистанционно ознакомиться с работой 58 площадок.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в 2022 году акции запланированы на март, май, сентябрь и декабрь.

«Кроме того, на базе проекта мы планируем запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям-партнёрам в привлечении посетителей на свои площадки», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что заключительная в 2021 году акция «День без турникетов» прошла в Москве 9—11 декабря.

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