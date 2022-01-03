В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вывозе чёрных металлов на 800 млн рублей

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В Приморском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против четырёх человек, которым вменяется незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере.
В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вывозе чёрных металлов на 800 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следствия, фигуранты в период с апреля по декабрь 2019 года, находясь на территории Приморского края, в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях контрабанды стратегически важных товаров осуществляли недостоверное декларирование перевозимых грузов, что позволило им незаконно перевезти из России в Южную Корею отходы и лом чёрных металлов массой более 75 тыс. тонн. Их стоимость превышала 800 млн рублей.

После вручения фигурантам копий обвинительного заключения дело будет направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее Newinform сообщало, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.

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