Экономисты рассказали, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск

Независимый финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев и экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин рассказали, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск.

«Допустим, в январе вы работаете на десять дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получаете такую же. Получается, что у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада», — заявил Матвеев в беседе с URA.RU.

По его словам, если подсчитать число рабочих дней в месяцах в 2022 году, то наиболее выгодно оформлять отпуск в сентябре, августе, декабре и марте.

Как уточнил эксперт, если работа сдельная, то особой разницы, когда уходить в отпуск, нет.

Со своей стороны, Калугин отметил, что даже в выгодных месяцах есть небольшие нюансы.

«Если вы хотите поехать в августе в Турцию, наверное, это будет не очень хорошим решением, потому что будет дорого с точки зрения стоимости тура. Но с точки зрения белой зарплаты вам работодатель выплатит много», — сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.