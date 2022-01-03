Автодилер Мигаль дал прогноз по ценам на машины в 2022 году

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Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль дал прогноз по ценам на машины в 2022 году.
Автодилер Мигаль дал прогноз по ценам на машины в 2022 году
  • ©Adam Gault
  • Gettyimages.ru

«В среднем автомобили подорожают в 2022 году. Но с учётом того, что спрос будет падать, не будет спекулятивных эффектов, которые были в 2021 году, поэтому цены будут относительно спокойнее расти», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его мнению, в этом году борьба между производителями окажется острее. Как считает Мигаль, будут те, кто захочет увеличить долю рынка и сможет решить вопросы логистики и доставки, например, китайские бренды.

«Они будут усиливать долю рынка и давать хорошее соотношение цены и качества на рынке автомобилей. А европейские марки столкнутся с дефицитом, связанным с проблемами производства, потому что никуда не девается проблема полупроводников, логистические проблемы и ковидные ограничения, которые ещё есть в разных странах», — сказал эксперт.

Как прогнозирует Мигаль, в среднем автомобили подорожают не более чем на 10% за год.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.

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