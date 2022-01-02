В Оренбургской области произошёл пожар в церкви

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Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано.

Пожар в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы произошёл в селе Подгородняя Покровка.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит горение внутри купольного помещения церкви. Также огнём затронута кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Пострадавших и погибших нет.

К тушению пожара привлечены 34 человека и 12 единиц техники. 

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в здании университета в Биробиджане.

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