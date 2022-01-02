В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений

Короткая ссылка
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений при этом не было.
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений
  • Legion-Media

Об этом сообщили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«В течение 2021 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года. По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года — 29 сейсмических событий)», — приводит ТАСС сообщение института.

Больше всего землетрясений, 13 событий, произошло на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине. Ещё несколько было зафиксировано в Сибири, на Урале и Кавказе.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате сейсмической активности в России за год зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить