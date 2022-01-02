В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений при этом не было.

Об этом сообщили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«В течение 2021 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года. По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года — 29 сейсмических событий)», — приводит ТАСС сообщение института.

Больше всего землетрясений, 13 событий, произошло на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине. Ещё несколько было зафиксировано в Сибири, на Урале и Кавказе.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате сейсмической активности в России за год зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая.