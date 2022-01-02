В МВД сообщили о крупной драке на юго-востоке Москвы

В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы подрались 13 человек, трое из них получили ранения.

«1 января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики города Москвы поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская... Установлена группа молодых людей в количестве 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Отмечается, что три человека в результате конфликта получили колото-резаные ранения, им оказана медицинская помощь.

Десять человек были задержаны и доставлены в полицейский отдел.

Накануне столичный главк МВД сообщил, что два человека пострадали в драке в Новой Москве в новогоднюю ночь.