В МВД сообщили о крупной драке на юго-востоке Москвы
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- РИА Новости
«1 января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики города Москвы поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская... Установлена группа молодых людей в количестве 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.
Отмечается, что три человека в результате конфликта получили колото-резаные ранения, им оказана медицинская помощь.
Десять человек были задержаны и доставлены в полицейский отдел.
Накануне столичный главк МВД сообщил, что два человека пострадали в драке в Новой Москве в новогоднюю ночь.