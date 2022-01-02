В Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали два человека
Возгорание произошло в жилом доме на ул. Милицейская. На площади 500 кв. м горело чердачное перекрытие и четыре квартиры в трёхэтажном жилом доме.
Из дома были эвакуированы 40 человек.
«При пожаре пострадали два человека», — сказано в сообщении.
Уточняется, что они госпитализированы с симптомами лёгкого отравления продуктами горения.
В настоящее время пожарным удалось ликвидировать возгорание.
В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге на площади 500 кв. м загорелся цех деревообработки.