В Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали два человека

При пожаре в жилом доме в городе Сухой Лог в Свердловской области пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в жилом доме на ул. Милицейская. На площади 500 кв. м горело чердачное перекрытие и четыре квартиры в трёхэтажном жилом доме.

Из дома были эвакуированы 40 человек.

«При пожаре пострадали два человека», — сказано в сообщении.

Уточняется, что они госпитализированы с симптомами лёгкого отравления продуктами горения.

В настоящее время пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге на площади 500 кв. м загорелся цех деревообработки.