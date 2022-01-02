В Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали два человека

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При пожаре в жилом доме в городе Сухой Лог в Свердловской области пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в жилом доме на ул. Милицейская. На площади 500 кв. м горело чердачное перекрытие и четыре квартиры в трёхэтажном жилом доме.

Из дома были эвакуированы 40 человек.

«При пожаре пострадали два человека», — сказано в сообщении.

Уточняется, что они госпитализированы с симптомами лёгкого отравления продуктами горения.

В настоящее время пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге на площади 500 кв. м загорелся цех деревообработки.

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