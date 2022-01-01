В Мурманске прокуратура организовала проверку по факту затопления причала

Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил безопасности после затопления плавпричала у морского вокзала Мурманска.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в связи с затоплением 1 января 2022 года в 06:40 плавпричала в районе морского вокзала города Мурманска», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово Иркутской области погибли пять человек.