В Мурманске прокуратура организовала проверку по факту затопления причала

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Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил безопасности после затопления плавпричала у морского вокзала Мурманска.
В Мурманске прокуратура организовала проверку по факту затопления причала
  • Legion-Media

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в связи с затоплением 1 января 2022 года в 06:40 плавпричала в районе морского вокзала города Мурманска», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово Иркутской области погибли пять человек.

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