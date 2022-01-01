В Иркутске из-за пиротехники загорелся многоэтажный дом

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Из-за использования пиротехники в Иркутске загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома.
В Иркутске из-за пиротехники загорелся многоэтажный дом
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, на момент прибытия пожарных обшивка дома горела с шестого по восьмой этаж.

«По оперативной информации пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий», — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 52 человека, ещё 20 покинули горящее здание самостоятельно. В школе неподалёку организовали пункт временного размещения.

Возгорание удалось ликвидировать.

Губернатор американского штата Колорадо ранее объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи с природными пожарами.

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