Российский кабмин утвердил требования к содержанию программы развития вузов

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Правительство России утвердило требования к структуре и содержанию программы развития организаций высшего образования.
Российский кабмин утвердил требования к содержанию программы развития вузов
  • Legion-Media

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство постановляет: утвердить прилагаемые требования к структуре и содержанию программы развития образовательных организаций высшего образования», — говорится в документе.

Отмечается, что соответствующая программа содержит общие разделы — краткую характеристику образовательной организации, стратегию её развития, мероприятия по достижению целевой модели развития, а также общую информацию о структуре управления программой развития.

Ранее правительство одобрило выделение денег российским общеобразовательным организациям на капитальный ремонт.

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