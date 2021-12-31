Российский кабмин утвердил требования к содержанию программы развития вузов
- Legion-Media
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство постановляет: утвердить прилагаемые требования к структуре и содержанию программы развития образовательных организаций высшего образования», — говорится в документе.
Отмечается, что соответствующая программа содержит общие разделы — краткую характеристику образовательной организации, стратегию её развития, мероприятия по достижению целевой модели развития, а также общую информацию о структуре управления программой развития.
Ранее правительство одобрило выделение денег российским общеобразовательным организациям на капитальный ремонт.