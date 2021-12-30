Эксперт Роскачества Кузьменко рассказал, как избежать мошенников при продаже вещей по интернету

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, как избежать мошенников при продаже вещей по интернету.

«Схема эта известная. Так работают фишинговые сайты или сайты-двойники, чей дизайн визуально очень похож на дизайн сайта продаж. Вам кидают ссылку на якобы оплаченный товар. По ссылке просят ввести данные банковской карты, для того чтобы на неё поступили средства. На самом деле денежные средства не поступают, а списываются, так как данные получают сами мошенники», — заявил он в беседе с kp.ru.

Насторожить должно то, что общение идёт не через сайт объявлений о продаже, а в каком-либо мессенджере. Ещё один сигнал — отсутствие вопросов о товаре и просьб прислать подробные фотографии, наоборот, собеседник сразу заявляет, что покупает товар.

Также подозрение должно вызвать отсутствие уведомления о переведённых деньгах. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам, полученным в мессенджере. Наконец, ни один покупатель не будет оплачивать товар по фотографии и присылать своего курьера.

«Ещё одна схема мошенничества работает с помощью фишингового сайта. Его дизайн на удивление похож на официальный сайт сервиса объявлений, но с единственным отличием: деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдаётся ошибка и просьба повторить отправку средств. Если у вас не подключены уведомления от мобильного банка, то многократное списание средств можно заметить не сразу», — отметил Кузьменко.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.