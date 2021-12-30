В Ставропольском крае прошли учения ЮВО по отражению огневой атаки условного противника

В Ставропольском крае прошли учения Южного военного округа по отражению огневой атаки условного противника.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Участниками манёвров стали военнослужащие мотострелковой казачьей бригады из состава 49-й общевойсковой армии.

«Более 1 тыс. мотострелков отработали тактические приёмы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника. Все препятствия преодолевались в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя», — отметили в пресс-службе.

Всего военнослужащие преодолели более 30 препятствий.

Ранее ОТР сообщало, что артиллеристы общевойсковой армии Восточного военного округа на учениях в Бурятии ликвидировали более 50 единиц боевой техники условного противника.