В Подмосковье рассказали о планах по созданию ещё 29 индустриальных парков

В Московской области планируют создать ещё 29 индустриальных парков.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала о развитии инфраструктуры во время заседания Координационного совета по промышленности, которое состоялось под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Как отметила Зиновьева, в Подмосковье насчитывается 59 индустриальных парков, а количество резидентов превышает 960. За год заполняемость объектов выросла на 9% и достигла 71%.

«Учитывая инвестиционный интерес к этим площадкам, регион намерен продолжить развитие таких территорий, и уже сейчас есть планы по созданию ещё 29 новых индустриальных парков», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» планируют открыть не менее десяти предприятий в 2022 году.