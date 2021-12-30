В Подмосковье рассказали о планах по созданию ещё 29 индустриальных парков

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В Московской области планируют создать ещё 29 индустриальных парков.
В Подмосковье рассказали о планах по созданию ещё 29 индустриальных парков
  • © Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала о развитии инфраструктуры во время заседания Координационного совета по промышленности, которое состоялось под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Как отметила Зиновьева, в Подмосковье насчитывается 59 индустриальных парков, а количество резидентов превышает 960. За год заполняемость объектов выросла на 9% и достигла 71%.

«Учитывая инвестиционный интерес к этим площадкам, регион намерен продолжить развитие таких территорий, и уже сейчас есть планы по созданию ещё 29 новых индустриальных парков», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» планируют открыть не менее десяти предприятий в 2022 году.

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