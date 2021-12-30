Число экопунктов в Подмосковье достигло 315

Число экопунктов, где можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки, в Московской области достигло 315.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Жители начали зарабатывать на отходах, в этом им помогает созданная сеть экопунктов — аппаратов по приёму алюминиевых банок и пластиковых бутылок в обмен на баллы, промокоды и скидки в магазинах», — отметили в ведомстве.

В ближайшие годы планируется увеличить число аппаратов до 5 тыс.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.