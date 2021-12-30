В Краснодаре рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

В Краснодаре рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с COVID-19.

Как заявили в КТТУ, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы будут ездить по расписанию выходного дня. Такой режим предусмотрен до 9 января включительно.

Продление работы в новогоднюю ночь не запланировано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники.