В Краснодаре рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь
- © пресс-служба МУП «КТТУ» г.Краснодар
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с COVID-19.
Как заявили в КТТУ, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы будут ездить по расписанию выходного дня. Такой режим предусмотрен до 9 января включительно.
Продление работы в новогоднюю ночь не запланировано.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники.