В Краснодаре рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

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В Краснодаре рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.
В Краснодаре рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь
  • © пресс-служба МУП «КТТУ» г.Краснодар

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с COVID-19.

Как заявили в КТТУ, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы будут ездить по расписанию выходного дня. Такой режим предусмотрен до 9 января включительно.

Продление работы в новогоднюю ночь не запланировано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники.

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