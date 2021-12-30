Росстат: коронавирус в ноябре стал основной причиной смерти более 71 тысячи человек

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Коронавирус в ноябре 2021 года стал основной причиной смерти 71 187 человек в России.
Росстат: коронавирус в ноябре стал основной причиной смерти более 71 тысячи человек
  • РИА Новости

Как пишут РИА Новости, это следует из данных Росстата.

Отмечается, что ещё в 8939 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в январе — ноябре 2021 года по сравнению с январём — ноябрём 2020 года возросла в России на 18,5%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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