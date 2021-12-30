Автоэксперт Моржаретто рассказал, как избежать аварий в Новый год

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Автоэксперт, партнёр исследовательского агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как избежать аварий в Новый год.
Автоэксперт Моржаретто рассказал, как избежать аварий в Новый год
  • АГН «Москва»

«Чтобы не попасть в новогоднюю аварию, нужно быть более внимательными. У нас увеличивается число аварий на Новый год. Это традиция», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, все суетятся, нервничают, пытаются сделать всё, что не было сделано, в последний день, спешат домой, но нужно проявлять осторожность, чтобы год не закончился на плохой ноте.

Моржаретто также напомнил про важность новой формы извещения о ДТП — европротокола, который позволяет без участия сотрудников служб оформить аварию, ущерб от которой не превышает 100 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые распространённые ошибки водителей зимой, которые могут привести к ДТП.

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