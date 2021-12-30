Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других

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Омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других
  • РИА Новости

«Передача «омикрона» идёт гораздо быстрее, он является более заразным — по разным оценкам, от трёх до пяти раз», — цитирует ТАСС Попову.

Она также отметила, что первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.

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