Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других

Омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Передача «омикрона» идёт гораздо быстрее, он является более заразным — по разным оценкам, от трёх до пяти раз», — цитирует ТАСС Попову.

Она также отметила, что первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.