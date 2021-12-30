Олег Ступников назначен замруководителя Росавтодора

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Ступникова заместителем руководителя Росавтодора.
Олег Ступников назначен замруководителя Росавтодора
  • РИА Новости

«Назначить Ступникова Олега Владимировича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — говорится в распоряжении.

Как пишет РИА Новости, с 2011 по 2021 год Ступников проходил государственную службу в Минтрансе в должностях начальника отдела автомобильных дорог, заместителя директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства.

В ноябре Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

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