В Сургуте рассказали о порядке посещения храмов на Рождество

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков рассказал о порядке посещения храмов на Рождество.

Об этом сообщает URA.RU.

«QR-коды нигде не требуются. У епархии есть своё чётко выраженное мнение по этому поводу», — заявил он.

По его словам, официальное письмо митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла направлено в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Ознакомиться с ним можно в епархиальном управлении», — сказал Исаков.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».