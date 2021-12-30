Материалы RT стали доступны пользователям бортовой системы развлечений авиакомпании «Россия»

Материалы телеканала RT стали доступны пользователям бортовой системы развлечений RPORTAL.aero авиакомпании «Россия».

Речь идёт о новостных RSS-лентах, материалах RT на русском, RT на английском, RT на немецком и лентах Russia Beyond на английском и русском языках.

Пассажиры авиакомпании получают бесплатный доступ к текстовому и видеоконтенту бортовой системы после активации внутренней сети Wi-Fi на персональном устройстве.

Уточняется, что для того, чтобы подключиться к порталу, нет необходимости скачивать дополнительные приложения, однако для некоторых устройств на платформе Android нужна предварительная активация в браузере.

Новая стриминговая бортовая система развлечений будет внедрена на всех воздушных судах авиакомпании «Россия», в том числе на самолётах отечественного производства Superjet 100 и МС-21, которые начнут поступать во флот в 2022 году.

Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные.

Современный и многофункциональный портал RPORTAL.aero будет доступен с любого персонального устройства. Он включает не только максимально расширенный контент — фильмы, сериалы, аудиокниги и подкасты, телешоу и спортивные программы.

Главной новинкой новой бортовой системы развлечений стал раздел с информацией о рейсе и экипаже — теперь через портал на своём персональном устройстве пассажиры смогут в режиме реального времени познакомиться со всеми членами экипажа, которые обслуживают рейс, в том числе и получить информацию о командире воздушного судна. Кроме того, каждый путешественник по желанию может оставить отзыв о совершённом полёте, экипаже или качестве сервиса на борту.