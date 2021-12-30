Председатель гордумы Каменска-Уральского Пермяков выступил с необычным поздравлением

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Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков необычно поздравил жителей с наступающим Новым годом.
Председатель гордумы Каменска-Уральского Пермяков выступил с необычным поздравлением
  • © пресс-службы администрации города Каменск-Уральский

Об этом сообщает портал e1.ru.

Инцидент произошёл во время открытия новогоднего городка в Парке трубников.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура!» — сказал Пермяков.

Своё выступление он закончил фразой: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!»

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