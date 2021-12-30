Стали известны лауреаты конкурса «Доброволец Москвы — 2021»

В столице подвели итоги конкурса «Доброволец Москвы — 2021».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Победителями и призёрами в семи номинациях стали 28 волонтёрских объединений и индивидуальных участников.

В рамках специальной номинации «Спасибо» отметили 60 жителей города.

Всего на конкурс подали 850 заявок.

«Добровольчество в столице стремительно развивается — в нынешнем году конкурс объединил больше 10 тыс. москвичей. Годом ранее участников было около 7,5 тыс. И это не просто статистика. Каждый участник — инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Лауреатом самой популярной номинации «Я — волонтёр» стала Татьяна Ведешкина.

Ранее НСН сообщала, что более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».