Победитель «Лидеров России» Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра

Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На должность Жданова назначил руководитель Росреестра Олег Скуфинский по согласованию с курирующим заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Хотел бы поблагодарить своего наставника Кузьминова Ярослава Ивановича за поддержку и совместную плодотворную работу. Мое назначение — это и есть последствие конкурса «Лидеры России». Именно благодаря отбору и конкурсу стало возможным моё обучение на специальной программе ВШГУ и дальнейшее профессиональное развитие», — заявил Жданов.

По его словам, он продолжает поддерживать общение с другими конкурсантами сезона, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус».

Ранее газета «Известия» сообщала, что наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.