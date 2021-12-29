Победитель «Лидеров России» Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра

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Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Победитель «Лидеров России» Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра
  • ©kadastr.ru

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На должность Жданова назначил руководитель Росреестра Олег Скуфинский по согласованию с курирующим заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Хотел бы поблагодарить своего наставника Кузьминова Ярослава Ивановича за поддержку и совместную плодотворную работу. Мое назначение — это и есть последствие конкурса «Лидеры России». Именно благодаря отбору и конкурсу стало возможным моё обучение на специальной программе ВШГУ и дальнейшее профессиональное развитие», — заявил Жданов.

По его словам, он продолжает поддерживать общение с другими конкурсантами сезона, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус».

Ранее газета «Известия» сообщала, что наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.

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