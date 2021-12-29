В Подмосковье подвели итоги по предоставлению бесплатных участков многодетным семьям в 2021 году

В Московской области более 2,5 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

Лидерами по предоставлению таких участков стали Подольск (430 семей), Орехово-Зуевский округ (153 семьи), Люберцы (148 семей) и Химки (137 семей).

Всего земельные участки в Подмосковье получили 30 546 семей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.