Кемеровской области поставили 25 новых машин скорой помощи

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Водители машин скорой помощи Кемеровской области получили ключи от 25 новых автомобилей, в том числе машины высокой проходимости УАЗ «Патриот» и Lada «Нива».
Кемеровской области поставили 25 новых машин скорой помощи
  • РИА Новости

По данным ОТР, техника на сумму 21 млн рублей была закуплена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. 

Машины будут работать при сельских больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, а также в городах с численностью населения менее 50 тыс. человек.

В то же время в Татарстане открыли новые поликлиники. Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на премьер-министра региона Алексея Песошина, медучреждения построили в максимально сжатые сроки.

Новая детская поликлиника в Зеленодольске рассчитана на 200 посещений в смену. В ней есть отделение амбулаторно-поликлинического приёма несовершеннолетних, лечебно-профилактические кабинеты и отделение здорового ребёнка, ЛФК и физиотерапии.

Отделение амбулаторно-поликлинического приёма новой поликлиники Агрыза за смену готово принять 250 взрослых.

Ранее в Крыму рассказали о планах по обновлению автопарка скорой помощи.

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