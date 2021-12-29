Кемеровской области поставили 25 новых машин скорой помощи
- РИА Новости
По данным ОТР, техника на сумму 21 млн рублей была закуплена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Машины будут работать при сельских больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, а также в городах с численностью населения менее 50 тыс. человек.
В то же время в Татарстане открыли новые поликлиники. Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на премьер-министра региона Алексея Песошина, медучреждения построили в максимально сжатые сроки.
Новая детская поликлиника в Зеленодольске рассчитана на 200 посещений в смену. В ней есть отделение амбулаторно-поликлинического приёма несовершеннолетних, лечебно-профилактические кабинеты и отделение здорового ребёнка, ЛФК и физиотерапии.
Отделение амбулаторно-поликлинического приёма новой поликлиники Агрыза за смену готово принять 250 взрослых.
Ранее в Крыму рассказали о планах по обновлению автопарка скорой помощи.