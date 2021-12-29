Завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника полиции Самары

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника полиции Самары Вячеслава Хомских, которого обвиняют в получении взяток в размере 22 млн рублей.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на областное СУ СК России.

«По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника оперативно-розыскной части, встретился с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества «Законновские» в одном из ресторанов, расположенных в Кировском районе города Самары», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи была достигнута договорённость о передаче обвиняемому в качестве взятки денежных средств в размере 150 тыс. рублей ежемесячно, а также транспортного средства ВАЗ-212140.

Также установлено, что с апреля 2011-го по август 2017 года Хомских, занимавший различные должности в системе ГУ МВД России по Самарской области, систематических получал денежные средства в размере от 150 тыс. до 400 тыс. рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщало, что в Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам заключения за взятку.