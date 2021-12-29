В России отмечен рост спроса на туристическое снаряжение перед Новым годом

Спрос на туристическое и лыжное снаряжение в преддверии новогодних праздников в России вырос в 1,6 раза.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «AliExpress Россия».

«Особой популярностью в категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе.

Спрос на свитеры и джемперы вырос в пять раз по сравнению с ноябрём и декабрём 2020 года.

Почти в 1,5 раза чаще жители России стали покупать зимние тёплые перчатки с ветрозащитой.

В случае с туристическим снаряжением сильнее всего вырос спрос на налобные фонари и палки для скандинавской ходьбы — на треть и на четверть по отношению к 2020 году.

Ранее газета «Известия» сообщала о результатах опроса, согласно которому 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких.