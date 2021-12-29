Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

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В Ростуризме подготовили проект обновлённого закона о туризме, в рамках которого предлагается ввести невозвратный тариф для отелей.
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
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«Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это решение будет выгодно и туристам, и бизнесу за счёт привлечения дополнительных клиентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные билеты на поезда.

Предполагается, что введение невозвратных билетов позволит существенно снизить их стоимость.

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