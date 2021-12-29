Стилист Зобкова рассказала, что делать с ненужной одеждой

Стилист по одежде Кати Зобкова рассказала, как освободить гардероб от вещей, которые никто не носит.

«Можно воспользоваться достижениями современных технологий и запустить челлендж по обмену вещами с подписчиками в соцсетях», — предложила стилист в беседе с ФАН.

Более хлопотный и вместе с тем более выгодный путь — продать вещи через доски объявлений «Авито», «Юла» или Joom.

«Сейчас набирают популярность контейнеры «Благотворительный сбор вещей». Также прекрасной альтернативой подобным контейнерам станет жертвование одежды в хорошем состоянии храму или церкви. Только имейте в виду, что одежда должна быть в хорошем состоянии: без прорех, затёртостей, пятен, выстирана и выглажена. Также не очень корректным будет жертвовать нижнее и нательное бельё», — предупредила Зобкова.

Вещи, которые потеряли внешний вид, можно сдать на переработку в магазины и получить бонусы для новых красивых нарядов, напомнила стилист.

Ранее стилист, модный эксперт Александр Белов в беседе с НСН перечислил тренды года.