Число товаров в каталоге портала поставщиков Москвы превысило 1,5 млн

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Электронный каталог продукции портала поставщиков Москвы пополняется новыми лотами. Количество товаров в нём уже превысило 1,5 млн. Новые позиции в каталоге создаёт искусственный интеллект. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Число товаров в каталоге портала поставщиков Москвы превысило 1,5 млн
  • ©mos.ru

Как сообщает НСН, за год появилось 500 тыс. новых товаров и услуг.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью URA.RU рассказала о тренде на цифровизацию в России в 2022 году.

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