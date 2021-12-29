В РСТ прокомментировали идею введения уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский прокомментировал идею введения уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости.
В РСТ прокомментировали идею введения уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости
  • Pixabay

«На курортах существует значительная часть рынка, которую государство сейчас активно выносит в белую нишу. Справедливости ради, это надо делать для того, чтобы создавать общие рыночные, конкурентные условия», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Уманского, для честного бизнеса ничего не поменяется.

Как отметил эксперт, в туротрасли нужно следить за качеством.

«Немаловажным элементом является и параметр качественности, потому что мы сейчас говорим о том, что наши курорты необходимо приводить к стандарту качества. В рамках готовящегося законопроекта о туризме будут введены в оборот новые термины и категории средств размещения», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Соответствующее письмо направлено в общественную организацию «Опора России».

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