В РСТ прокомментировали идею введения уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости
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«На курортах существует значительная часть рынка, которую государство сейчас активно выносит в белую нишу. Справедливости ради, это надо делать для того, чтобы создавать общие рыночные, конкурентные условия», — заявил он в беседе с НСН.
По мнению Уманского, для честного бизнеса ничего не поменяется.
Как отметил эксперт, в туротрасли нужно следить за качеством.
«Немаловажным элементом является и параметр качественности, потому что мы сейчас говорим о том, что наши курорты необходимо приводить к стандарту качества. В рамках готовящегося законопроекта о туризме будут введены в оборот новые термины и категории средств размещения», — пояснил он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Соответствующее письмо направлено в общественную организацию «Опора России».