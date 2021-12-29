В РСТ прокомментировали идею введения уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский прокомментировал идею введения уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости.

«На курортах существует значительная часть рынка, которую государство сейчас активно выносит в белую нишу. Справедливости ради, это надо делать для того, чтобы создавать общие рыночные, конкурентные условия», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Уманского, для честного бизнеса ничего не поменяется.

Как отметил эксперт, в туротрасли нужно следить за качеством.

«Немаловажным элементом является и параметр качественности, потому что мы сейчас говорим о том, что наши курорты необходимо приводить к стандарту качества. В рамках готовящегося законопроекта о туризме будут введены в оборот новые термины и категории средств размещения», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев турнедвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Соответствующее письмо направлено в общественную организацию «Опора России».