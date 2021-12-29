Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц.
Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности.

В частности, правительство города предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, которые реализуют такие проекты.

Отмечается, что реализация программы отразится на развитии гостиничной инфраструктуры, росте номерного фонда, привлечении инвестиций в отрасль, а также на эффективном использовании городского нежилого фонда.

Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.

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