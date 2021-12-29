Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности.
В частности, правительство города предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, которые реализуют такие проекты.
Отмечается, что реализация программы отразится на развитии гостиничной инфраструктуры, росте номерного фонда, привлечении инвестиций в отрасль, а также на эффективном использовании городского нежилого фонда.
Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.