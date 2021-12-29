В РЭО рассказали о целях мусорной реформы

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о целях мусорной реформы.

«В России каждый год образуется около 60 млн тонн ТКО, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году», — сказал Буцаев в беседе с телеканалом «360».

По его словам, чтобы добиться этого, необходимы разные источники финансирования отрасли.

«У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них — это облигационные займы», — добавил Буцаев.

Также в 2021 году правительство одобрило РЭО ещё одну меру поддержки — выпуск зелёных облигаций.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.