В РЭО рассказали о целях мусорной реформы

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о целях мусорной реформы.
В РЭО рассказали о целях мусорной реформы
  • РИА Новости

«В России каждый год образуется около 60 млн тонн ТКО, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году», — сказал Буцаев в беседе с телеканалом «360».

По его словам, чтобы добиться этого, необходимы разные источники финансирования отрасли.

«У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них — это облигационные займы», — добавил Буцаев.

Также в 2021 году правительство одобрило РЭО ещё одну меру поддержки — выпуск зелёных облигаций. 

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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