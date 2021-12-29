Специалист Юргенс спрогнозировал рост рынка страхования в России в 2022 году

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Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что рынок страхования может вырасти на 5—8% в 2022 году, если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост продолжится.
Специалист Юргенс спрогнозировал рост рынка страхования в России в 2022 году
  • РИА Новости

«2021 год стал рекордным за последние восемь лет по сборам, по новациям, которые произошли на рынке, и по модернизации самого страхования. Главный рост по итогам года покажут страхование жизни и полисы от несчастных случаев и болезней. Двузначные проценты прироста премий также ожидаются по ДМС и каско. Объём сборов страховщиков в 2021 году превысит 1,8 трлн рублей, а на страхование жизни придётся около 500 млрд рублей», — рассказал эксперт в интервью «Известиям».

В новом году на рынке будет активно расширяться страхование по подписке, а также покрытие экологических рисков, добавил Юргенс.

Ранее зампред правления Сбера Кирилл Царёв в беседе kp.ru рассказал о пользующихся популярностью банковских продуктах.

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