Специалист Юргенс спрогнозировал рост рынка страхования в России в 2022 году

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что рынок страхования может вырасти на 5—8% в 2022 году, если макроэкономическая стабильность сохранится, а восстановительный рост продолжится.

«2021 год стал рекордным за последние восемь лет по сборам, по новациям, которые произошли на рынке, и по модернизации самого страхования. Главный рост по итогам года покажут страхование жизни и полисы от несчастных случаев и болезней. Двузначные проценты прироста премий также ожидаются по ДМС и каско. Объём сборов страховщиков в 2021 году превысит 1,8 трлн рублей, а на страхование жизни придётся около 500 млрд рублей», — рассказал эксперт в интервью «Известиям».

В новом году на рынке будет активно расширяться страхование по подписке, а также покрытие экологических рисков, добавил Юргенс.

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