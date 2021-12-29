Бывший разведчик СВР Безруков исключил возможность глобального ядерного конфликта

Профессор МГИМО, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков считает, что эпоха угрозы ядерной войны осталась в прошлом. По его словам, на смену угрозе ядерного противостояния в будущем придут кибервойны. Об этом он заявил в беседе с RT, комментируя влияние новых технологий на международные конфликты.

«Кибервойны — это будущее. Ядерная война в принципе невозможна, а как тогда можно уколоть оппонента? Намекнуть, что его выключат. Сейчас поле боя — это критическая суверенная инфраструктура», — отметил бывший разведчик.

При этом Безруков полагает, что под ударом в войнах будущего может оказаться любой инфраструктурный объект.

«Городское хозяйство — это критический объект… Представьте, если выключат Москву, когда на улице всего -10 °С. Завтра ваш iPhone уже не работает. Это коллапс всего. И это можно сделать без бомбы», — пояснил Безруков.

По мнению экс-полковника СВР в отставке, защита критической инфраструктуры страны может основываться только на создании собственных электронных компонентов и программных продуктов, на работу которых невозможно повлиять извне.

Полное интервью с Андреем Безруковым.