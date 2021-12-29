Турагент Соколова рассказала о популярных среди россиян направлениях для путешествий
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Она ответила на вопрос, куда больше всего продано туров за последнее время и какие направления пользуются популярностью.
«Египет прежде всего, а также Доминикана, Куба и Дубай», — сказала турагент.
Соколова уточнила, что в Египет больше туров куплено в Шарм-эш-Шейх.
Также она рассказала о том, какие направления внутреннего туризма набирают популярность в России.
«В этом году очень популярно стало лететь в Мурманск и ловить северное сияние. Потом Карелия пользуется большим спросом среди тех людей, кто бы не хотел стоять в очередях. Кстати, из регионов летят в Москву, тоже очень интересно посмотреть людям, как наряжена столица», — сказала она.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.