В Екатеринбурге продлили время работы метро в Новый год

В Екатеринбурге продлили время работы метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, автобусы, трамваи и троллейбусы уральской столицы будут работать на линии до 23:00, метрополитен будет открыт до 01:00 1 января 2022 года», — заявили в пресс-службе.

В период 1—9 января городской транспорт продолжит работу по расписанию воскресного дня в штатном режиме.

Также стало известно, что 31 декабря движение трамваев и троллейбусов в Ижевске организуют по расписанию субботы, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«1 января трамваи и троллейбусы поедут по расписаниям воскресенья. В первой половине дня на всех маршрутах интервалы движения будут увеличены», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.