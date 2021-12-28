Психологи рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку

Доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.

«Если вы просто будете заставлять ребёнка учить слова, мотивируя это тем, что когда-нибудь ему это пригодится, ребёнок не будет говорить», — заявила Ощепкова в беседе со «Взглядом».

Веракса, со своей стороны, отметил, что нельзя начинать школьное обучение на языке, которым ребёнок владеет не слишком хорошо.

«Прежде чем отдавать ребёнка в иноязычную школу, убедитесь, что он хорошо понимает инструкции и самые простые учебные тексты», — сказал он.

В свою очередь, профессор факультета психологии МГУ Наталья Картушина обратила внимание, что для достижения позитивных результатов особенно важную роль играет возможность использования иностранного языка для общения со сверстниками, освоения новых знаний, умений.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.