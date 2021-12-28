Опрос: россияне назвали главные позитивные события года

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Сайт kp.ru провёл опрос, участники которого назвали главные позитивные события года.
Опрос: россияне назвали главные позитивные события года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Первое место отдано празднованию 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос (34% голосов).

По словам 25% респондентов, главным событием стало начало в России массовой вакцинации от коронавируса.

На третьем месте — завершение строительства «Северного потока — 2» (11%).

Далее следуют Олимпийские игры в Токио (7%), полёт российского киноэкипажа на МКС (5%), возобновление чартерных рейсов на курорты Египта (4%).

Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 3,6 тыс. человек.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на данные опроса hh.ru сообщили, что около 70% жителей Санкт-Петербурга планируют провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.

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