Опрос: россияне назвали главные позитивные события года
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Первое место отдано празднованию 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос (34% голосов).
По словам 25% респондентов, главным событием стало начало в России массовой вакцинации от коронавируса.
На третьем месте — завершение строительства «Северного потока — 2» (11%).
Далее следуют Олимпийские игры в Токио (7%), полёт российского киноэкипажа на МКС (5%), возобновление чартерных рейсов на курорты Египта (4%).
Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 3,6 тыс. человек.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на данные опроса hh.ru сообщили, что около 70% жителей Санкт-Петербурга планируют провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.